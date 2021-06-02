HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü

Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü

02.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız Örümceği' Muğla'nın Yatağan İlçesinde görüldü. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede paniğe neden oldu.

Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti. Örümceğin halk arasında “Et yiyen örümcek” olarak bilinen Sarıkız Örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

''1 METRE ZIPLAYABİLİYOR''

Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürüttüğü, etle beslenen bir etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayarak ve ısıya duyarlı hareket ettiği öğrenilirken, diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Osmaniye'de korkutan depremOsmaniye'de korkutan deprem
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Muğla

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.