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Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti sanığın suç kastının ve taksirinin bulunmadığına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da mangalda yaptığı ete kekik yerine yanlışlıkla bonzai karıştırarak bir kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan kadın, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, "suç kastı ve taksiri bulunmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aysel Karahan katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, sanığın akrabalarıyla birlikte evinin bahçesinde mangal yaparken mutfaktan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bitkiyle tavuk etlerini sosladığı, tavuğu yiyenlerden bir kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mütalaada, sos üzerinde yapılan kriminal incelemede bonzai diye tabir edilen "ABD-Fubinaca" etken maddesinin bulunduğu ifade edilerek, mağdurların yaralanması ve bir kişinin ölümünde kastı bulunmayan, eyleminde öngörülebilir bir davranışı olmayan sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Aysel Karahan, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suç açısından kastının ve taksirinin bulunmadığı gerekçesiyle sanığı beraatine karar verdi.

- Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aysel Karahan'ın, 19 Şubat 2017'de kız kardeşi, eniştesi, yeğenleri, annesi, oğlu, gelini ve torununu Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'ndeki evine davet ettiği, yemek yemek için bahçede mangal yaptıkları belirtilmişti.

Sanık Karahan'ın mutfakta raftan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bir kavanozu ablası H.A'ya vererek tavuk etini soslamasını istediği anlatılan iddianamede, yemeği yedikten sonra orada bulunanların zehirlenerek hastanelere kaldırıldığı, Karahan'ın eniştesi B.A'nın hayatını kaybettiği, bir kısmının hayati tehlike geçirecek derecede, bir kısmının da basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek derecede yaralandığı kaydedilmişti.

İddianamede, Aysel Karahan'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, ayrıca TCK'nin 22/6. maddesindeki "Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez." hükmünün uygulanması ise mahkemenin takdirine bırakılmıştı.

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bonzaili etten zehirlenme Üsküdar

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