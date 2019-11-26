Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da mangalda yaptığı ete kekik yerine yanlışlıkla bonzai karıştırarak bir kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan kadın, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, "suç kastı ve taksiri bulunmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aysel Karahan katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, sanığın akrabalarıyla birlikte evinin bahçesinde mangal yaparken mutfaktan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bitkiyle tavuk etlerini sosladığı, tavuğu yiyenlerden bir kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mütalaada, sos üzerinde yapılan kriminal incelemede bonzai diye tabir edilen "ABD-Fubinaca" etken maddesinin bulunduğu ifade edilerek, mağdurların yaralanması ve bir kişinin ölümünde kastı bulunmayan, eyleminde öngörülebilir bir davranışı olmayan sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Aysel Karahan, "Takdir mahkemenindir." dedi.