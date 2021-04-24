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Etebo: "Trabzonspor'a karşı da böyle oynasak kazanırdık"

24.04.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Etebo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Etebo: "Trabzonspor'a karşı da böyle oynasak kazanırdık"

Galatasaraylı futbolcu Etebo, Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Etebo, "Hayati bir maçtı, önemli olan da bu maçtan galibiyetle ayrılmaktı.Bu maçı alıp önümüze bakmamız önemliydi. Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında 2 puan kaybettik. Kazandığımız için mutluyum. Maçı domine ettik, Trabzonspor maçında ise böyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama orada oyunu domine edemedik" dedi.

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Galatasaray Futbol Kulübü Oghenekaro Etebo
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