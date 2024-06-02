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Eteği motosikletin zincirine takıldı... Yerde sürüklenip ölümden döndü! Ekiplere yolda yürürken ayağının takıldığını söylemiş

02.06.2024 10:46
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.

Eteği motosikletin zincirine takıldı... Yerde sürüklenip ölümden döndü! Ekiplere yolda yürürken ayağının takıldığını söylemiş

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekibine yolda yürürken ayağının takıldığını ve düşerek yaralandığını söyledi.

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ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar kadının motosikletten düştüğünü motosikleti kullanan kişinin motosikleti olay yerinden götürdüğünü dile getirdi.

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Kazayı gören kameralarda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosikletin Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak’ta seyir halindeyken motosiklette yolcu olarak bulunan N.K.'nin eteğinin motosikletin zincirine dolanması sebebiyle motosikletten düşerek sürüklendiği belirlendi. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken motosiklet sürücüsünün zincire dolaşan kumaşları söktükten sonra motosikleti kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir yere bıraktığı, yaralının ambulans ile götürülmesinden sonra motosikleti götürdüğü görüldü. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet
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