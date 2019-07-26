Etek Altı Fotoğrafa Almanya’da Hapis Cezası Yolda

Almanya'da kadınların etek altı görüntüsünü çekmenin 'cinsel saldırı suçu kapsamına' alınması yönünde başlatılan kampanya ilk hedefine ulaştı; konu eyaletlerin adalet bakanlarının gündemine alındı.

Daha önce böyle bir olayın kurbanı olan Ida Marie Sassenberg ve Hanne Seidel adlı kadınların, 'upskirting' olarak da bilinen etek altı fotoğraf çekmenin cinsel saldırı suçu olarak tanımlanması için, internet üzerinden başlattıkları kampanya kısa sürede 77 bin imza topladı.

İki kadının, bu tarz saldırıya uğrayan hemcinslerine yönelik oluşturdukları siteye de her gün onlarca kişinin başvurduğu ve yaşadıklarını aktararak, polise şikayette bulunmalarına rağmen saldırıların cezasız kalmasına olan tepkilerini dile getirdikleri belirtildi.

'Upskirting', Almanya'da kapalı ve özele ait bir mekanda yapılmaması durumunda, kamu ahlakına aykırı davranış olarak sınıflandırılıyor, ancak cezasız kalıyor. Etek altı fotoğrafların çoğunun alışveriş merkezleri ve yürüyen merdivenler gibi kamuya açık alanlarda çekilmesi nedeniyle, polise yapılan şikayetlerin, suç unsuru bulunmadığı için kabul görmediği biliniyor.