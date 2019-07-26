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Etek Altı Fotoğrafa Almanya’da Hapis Cezası Yolda

26.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Almanya'da kadınların etek altı görüntüsünü çekmenin 'cinsel saldırı suçu kapsamına' alınması yönünde başlatılan kampanya ilk hedefine ulaştı; konu eyaletlerin adalet bakanlarının gündemine alındı

Etek Altı Fotoğrafa Almanya’da Hapis Cezası Yolda

Almanya'da kadınların etek altı görüntüsünü çekmenin 'cinsel saldırı suçu kapsamına' alınması yönünde başlatılan kampanya ilk hedefine ulaştı; konu eyaletlerin adalet bakanlarının gündemine alındı.

Daha önce böyle bir olayın kurbanı olan Ida Marie Sassenberg ve Hanne Seidel adlı kadınların, 'upskirting' olarak da bilinen etek altı fotoğraf çekmenin cinsel saldırı suçu olarak tanımlanması için, internet üzerinden başlattıkları kampanya kısa sürede 77 bin imza topladı.

İki kadının, bu tarz saldırıya uğrayan hemcinslerine yönelik oluşturdukları siteye de her gün onlarca kişinin başvurduğu ve yaşadıklarını aktararak, polise şikayette bulunmalarına rağmen saldırıların cezasız kalmasına olan tepkilerini dile getirdikleri belirtildi.

'Upskirting', Almanya'da kapalı ve özele ait bir mekanda yapılmaması durumunda, kamu ahlakına aykırı davranış olarak sınıflandırılıyor, ancak cezasız kalıyor. Etek altı fotoğrafların çoğunun alışveriş merkezleri ve yürüyen merdivenler gibi kamuya açık alanlarda çekilmesi nedeniyle, polise yapılan şikayetlerin, suç unsuru bulunmadığı için kabul görmediği biliniyor.

Ne kadar kadının 'upskirting' saldırısına uğradığı konusunda somut bir sayı yok. Ancak internet kampanyasını başlatan kadınlar, "dünya çapında bir boyut kazanan bu sapık olayın yüzbinlerce, milyonlarca kadın kurbanı olduğunu" savunuyor.

Bugün Baden Württenberg eyaleti Adalet Bakanı Guido Wolf'la bir araya gelen Sassenberg ve Seidel, herhangi birinin rızası dışında etek altından görüntü almanın cinsel saldırı kapsamında ele alınmasını talebini tekrarlarken, konuyu 'mahremiyete kabul edilemez bir saldırı' olarak tanımlayan bakan Wolf, diğer eyaletlerdeki meslektaşlarıyla bir tasarı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Üzerinde çalışılan tasarıya göre etek altı video ve fotoğraf çeken kişiler iki yıla kadar hapis cezası alabilecek. Konuyla ilgili tasarının adalet bakanlarının sonbahardaki zirvesinde tekrar ele alınması, ardından yasalaşması için Federal Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Bu durumda Federal Ceza Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, etek altı fotoğraf çekmek cezai suç kapsamına girecek. Yapılan yorumlarda, cezayla birlikte caydırıcı unsurun da önemine vurgu yapılıyor. 'Upskirting', İngiltere, İskoçya ve Yeni Zelanda’da 'cinsel saldırı suçu' olarak cezalandırılıyor. Türkiye’de de mahkemeye yansıyan benzer durumlarda, yakalanan saldırganlar geçmişte 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan cezalandırıldı. Bu yıl başında yaşanan bir olayın failine 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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