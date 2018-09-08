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Etek altı görüntüsü çeken sapık yakayı böyle ele verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

Çin'de kaldırımda bekleyen kadın hayatı boyunca unutamayacağı bir anla karşı karşıya kaldı. Yolda bekleyen kadının arkasından yaklaşan sapık, telefonla etek altı görüntüsü çekti.

Çin'de yolda duran kadının etek altı görüntüsünü çeken sapığın videosu sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde yolda duran kadının arkasında bir süre bekledikten sonra gizlice yaklaşıp elindeki telefonu kadına yaklaştıran sapık, kadının eteğinin altından görüntü çekiyor.

Telefonla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark eden kadın bir anda arkasını dönüyor ve yaşadığı şokla sapık adamla yüzleşiyor. Adeta donakalıp bir şey yapamayan kadın sapığa bakarken, söz konusu şahıs da oradan uzaklaşıyor ve kameranın açısından kayboluyor.

Çin'de bir dükkanın güvenlik kamerasına kaydedilen görüntü sapığın tüm anlarını gösteriyor. Daha sonrasında ne olduğu bilinmese de Çin'de sıkça görülen taciz olaylarınan biri olan bu olayın görüntüleri de sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcının tepkisiyle karşılaştı.

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çin Etek altı sapığı taciz

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