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Etek Boyu Tartışmasına Tepki Olarak Mahkemeye Sarıkla Çıktı

30.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Barosu avukatlarından Şıh Mehmet Kurtoğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşmasında hakim ile avukat arasındaki 'etek boyu' tartışması yaşanmasıyla ilgili tepki olarak duruşmaya kafasına baş dolağı takarak katıldı

Etek Boyu Tartışmasına Tepki Olarak Mahkemeye Sarıkla Çıktı

Gaziantep Barosu avukatlarından Şıh Mehmet Kurtoğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşmasında hakim ile avukat arasındaki 'etek boyu' tartışması yaşanmasıyla ilgili tepki olarak duruşmaya kafasına baş dolağı takarak katıldı.

Mahkeme hakiminin, kadın avukatın etek boyunu ölçtürmesinin ne adaba, ne hukuka yakışmadığını belirten 30 yıllık Avukat Kurtoğlu, Gaziantep Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kafasına genelde Ortadoğu’da erkeklerin taktığı baş dolağı ya da puşi olarak tabir edilen örtü ile çıktı.

Kurtoğlu: “Bu olaya kıyafet yönetmeliğindeki değişiklik neden oldu’’

Kafasındaki baş dolağı ile birlikte mahkeme salonuna girerek müvekkilinin savunmasını yapan Avukat Kurtoğlu, daha sonra konuyla ilgili VOA Türkçe’ye açıklama yaptı.

Avukat Kurtoğlu, kılık kıyafet yönetmeliği değişikliğinin böyle durumlar doğurduğunu ifade ederek “Zamanın siyasi iktidarı, 2013 yılında sırf belli bir zümreye ayrıcalık tanınması için, kendi tabanına mesaj vermek amacıyla kılık kıyafet yönetmeliğinde bir değişiklik yapmıştı. O değişiklik yapıldığında biz bugünkü yaşanan olayları gördük ve o zaman bunu dile getirerek, ‘siz bir şeyin standardını değiştirirseniz, serbest bırakırsanız, yarın peçeyle gelene de sesiniz çıkmayacak, şortla bikiniyle gelene de sesiniz çıkmayacak’ demiştik. Ama bugün beynini uçkurunun arasına sıkıştırmış bazı zihniyetler milletin etek boyu ile diz boyu ile uğraşmaya başladı.

Avukat Kurtoğlu: "Hakimlikten önce insan olmaya çağırmak lazım"

Kadın avukatın etek boyu ile ilgili polemiğe neden olan hakimle ilgili konuşan Kurtoğlu, “Böyle adamları hakimlikten önce insan olmaya çağırmak lazım, beynini uçkurunun içinden çıkarmak lazım. Önce insan olmak lazım, insan olduktan sonra bilgi, birikim ve liyakati da bir araya getirebilen insanı hakim yapmak lazım. Çünkü baktığımız zaman sadece önceki gün yaşanan olayın kahramanı olan kişi değil, onun gibi çok sayıda insan var. Normalde kadı kendi inisiyatifini kullanırdı bazen, ama burada gördüğümüz şey, hakim kendi inisiyatifini değil bir siyasi anlayışın inisiyatifini kullanılıyor.

Aynı hakim daha önce de yaşlı bir avukatı dövmüş

Önemli olan söz konusu hakimin görevden alınıp alınmaması olmadığına dikkat çeken Avukat Kurtoğlu,“Bu konuda asıl mesele zihniyet şekli. Aynı kişi Balıkesir Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi iken de yaşlı bir avukatı dövmüştü. Peki ne oldu da o kişi terfi edercesine İstanbul’a getirilerek hakim yapıldı. 2010 yılı referandumundan sonra yargı var olan iktidarın tekeline bırakıldı ve dolaysıyla geldiğimiz sonuç ortada’’ ifadelerini kullandı.

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