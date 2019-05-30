Etek Boyu Tartışmasına Tepki Olarak Mahkemeye Sarıkla Çıktı

Gaziantep Barosu avukatlarından Şıh Mehmet Kurtoğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşmasında hakim ile avukat arasındaki 'etek boyu' tartışması yaşanmasıyla ilgili tepki olarak duruşmaya kafasına baş dolağı takarak katıldı.

Mahkeme hakiminin, kadın avukatın etek boyunu ölçtürmesinin ne adaba, ne hukuka yakışmadığını belirten 30 yıllık Avukat Kurtoğlu, Gaziantep Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kafasına genelde Ortadoğu’da erkeklerin taktığı baş dolağı ya da puşi olarak tabir edilen örtü ile çıktı.

Kurtoğlu: “Bu olaya kıyafet yönetmeliğindeki değişiklik neden oldu’’

Kafasındaki baş dolağı ile birlikte mahkeme salonuna girerek müvekkilinin savunmasını yapan Avukat Kurtoğlu, daha sonra konuyla ilgili VOA Türkçe’ye açıklama yaptı.

Avukat Kurtoğlu, kılık kıyafet yönetmeliği değişikliğinin böyle durumlar doğurduğunu ifade ederek “Zamanın siyasi iktidarı, 2013 yılında sırf belli bir zümreye ayrıcalık tanınması için, kendi tabanına mesaj vermek amacıyla kılık kıyafet yönetmeliğinde bir değişiklik yapmıştı. O değişiklik yapıldığında biz bugünkü yaşanan olayları gördük ve o zaman bunu dile getirerek, ‘siz bir şeyin standardını değiştirirseniz, serbest bırakırsanız, yarın peçeyle gelene de sesiniz çıkmayacak, şortla bikiniyle gelene de sesiniz çıkmayacak’ demiştik. Ama bugün beynini uçkurunun arasına sıkıştırmış bazı zihniyetler milletin etek boyu ile diz boyu ile uğraşmaya başladı.