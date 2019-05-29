Etek boyunu soran hâkim görevden uzaklaştırıldı

Adalet Bakanı Gül de hâkime tepki gösterdi.Kartal'daki İstanbul Anadolu 2'nci İş Mahkemesinde görülen bir işe iade davasının duruşmasında hâkim ile avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı.

Duruşma sırasında hâkim Mehmet Yoylu, davacı vekili Tuğçe Çetin'in etek boyunun mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

Duruşma tutanağına göre Yoylu, avukatın eteğinin "diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda" olduğunu ve "bu hali ile avukatlık mevzuatına ve giyim-kuşam etik kurallarına aykırı olduğunun görüldüğünü" ifade etti. Salonda dinleyici olarak bulunan iki avukatın da bu konudaki görüşü alındı. Avukatlardan biri söz konusu etek boyunun "avukatlık hukukuna ve örfüne uygun olduğunu" ifade ederken diğeri "Bence de özgürlük alanıyla ilgilidir ve müdahale edilmemesi gerekir" dedi.

Tutanağa göre, bunun üzerine hâkim "kendi değerlendirmesiyle diğer avukatların değerlendirmesinin aynı olmayacağını nazara alarak" İstanbul Barosu Başkanlığına bildirilmek üzere etek boyunun fotoğrafının çekilmesi için mahkemenin yazı işleri müdürünü salona çağırdı. Ancak etek boyu tartışılan avukat fotoğrafının çekilmesine karşı çıktı.