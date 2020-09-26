HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi vurdum"

"Etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi vurdum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adana’da cenaze aracı sürücüsünü silahla yaralayan zanlının, "Size etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi ben de vurdum" dediği öne sürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay 24 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi.

Adana’da cenaze aracı sürücüsünü silahla yaralayan zanlının, "Size etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi ben de vurdum" dediği öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay 24 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cenaze aracı sürücüsü Resul Yalnızcagil, Belediyeevleri Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yanına yaklaşan Cumali Y. (45) tabanca ile ateş edip kaçtı. Yalnızcagil vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise kaçarken tabancayı olay yerinde düşürdü. Vurulan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın 17 Ekim 2019 günü Kadir Yavuz’un öldürülmesi olayıyla alakalı olduğunu tespit etti. Yaralama olayını gerçekleştiren zanlının ise Kadir Yavuz’un ağabeyi Cumali Y. olduğunu belirledi. Polis, bu tespit üzerine şahsı yakaladı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde Yalnızcagil ile trafikte karşılaştığını belirterek, “Bana küfredip ‘seni de öldüreceğim, size etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi. Daha sonra hareket ettik. Kırmızı ışıkta ikimizde durduk. Ben konuşmak için yanına gittim bana silah gösterince bende kendimi korumak için ateş edip kaçtım” dediği öne sürüldü. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
17 yıl boyunca eşinden şiddet gördü! Başsavcılık'tan açıklama
17 yıl boyunca eşinden şiddet gördü! Başsavcılık'tan açıklama
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirildiler
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İstanbul'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürüklediler
İstanbul'da dehşet anları! Kadını yerde sürüklediler
Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye düştü! vatandaşlar endişeli
Barajın su seviyesi 10 metreye düştü
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Eylül 2020 İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bursa'da hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymayan oto hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı
30 kilometre kovalayıp böyle yakaladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.