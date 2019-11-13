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Etekli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 23:59 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tanınmamak için kadın elbisesi giyen 3 hırsız, bir marketin camını kırarak 2 yazar kasayı alıp kaçtı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tanınmamak için kadın elbisesi giyen 3 hırsız, bir marketin camını kırarak 2 yazar kasayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan hırsızlardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkarken, 3 hırsız da tutuklandı.
Olay, 9 Ekim saat 03.00 sıralarında Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde bulunan bir markette meydana geldi. Etek giyen 3 kişi, bir marketin camını taşla kırıp içeriye girdi. Hırsızlar, marketin 2 yazar kasasını alarak kayıplara karıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbar üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, etek ve fistan giyen M.G., S.B. ve Y.Y'nin soygunu gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği belirlenen 3 hırsız dün belirlenen adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlardan Y.Y'nin cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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