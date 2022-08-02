Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı! Doğu Perinçek ile kameralar karşısına geçti, dikkat çeken sözler

İş İnsanı Ethem Sancak, İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen basın toplantısıyla Vatan Partisi'nde katıldı. Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katıldığı toplantıda, açıklamalarda bulunan Ethem Sancak, dikkat çeken ifadeler kullandı. Siyasete AK Parti'de başlamadığını belirten Sancak "Doğru bildiğim fikrin etrafında yer aldım." diye konuştu.
ETHEM SANCAK: BEN AK PARTİ'YE KATILMADAN ÖNCE DE ZENGİN VE ÜNLÜ BİR ADAMDIM
Sancak'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:
- Benim için önce ülke insanıma hizmet etmek, kafasını kendi omuzlarımda taşımak, doğru bildiğimi söylemek gelir.
-
- Şimdi yer yer balık hafızalı medya beni AK Parti'nin zengini olarak niteliyorlar. Ben siyasete AK Parti'de başlamadım. Doğru bildiğim fikrin etrafında yer aldım.
-
- Doğu Perinçek'i topluma yanlış anlatıyorlar. Üyesinin fikirlerini sonuna kadar dinleyen, üyesinin fikrine değer veren ve partisinin kararlarını demokratik yöntemlerle alan tanıdığım tek genel başkan.
-
Beni AK Parti döneminin zengini, ikbal peşinde koşan adam olarak lanse edenler var. Ben 80 sonrası Dünya Depocular Federasyonu yönetim kurulu üyesiydim. Asya, Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerinin başkanlığını yaptım. 2000 yılındaki zenginler listesinde kırk beşinciydim. Krizden en az etkilenen iş insanıydım. AK Parti'ye katıldıktan sonra dünya zenginler sıralamasında ilk binde bile olamadım. Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım.
- Ben AK Parti'de iken de ülkem için yaptım her şeyi. Savunma sanayine öncülük ederken de bu düşünceyle hareket ettim.
"BUNLARIN ÖNCÜSÜ DOĞU PERİNÇEK"
-
Türkiye gemisinin üç büyük temsilcisi var. Bunların öncüsü Doğu Perinçek.
- Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım. Yoksa Libya'ya döneriz, Irak'a döneriz. Amerika'nın planı bu.
-
-
Türkler tarih boyunca tarih sahnesinden silinmeye çalışılmıştır ancak becerilememiştir. Türkler, küllerinden doğar. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte de Türkler küllerinden yeniden doğdu.
- Ben Avrasyacı, Yeni Asya'nın bir siyasetçisiyim. Atlantik'e bir sempatim yok.
Basın toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarından bazı önemli satır başları da şu şekilde:
- Türk milletimize ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Hepiniz Ethem Sancak'ı yakından tanıyorsunuz. Dünya tanıyor. Dünyanın tanıdığı bir şahsiyet. En önemli özelliği bir siyaset insanı. Köken olarak devrimci siyasetin içinden geldi. Diyarbakır İl Başkanlığımızı yaptı. PKK'nın kurşunlarına orada hedef oldu. Merkez Karar Kurulu üyeliğimizi yaptı. Hepimizin yakından tanıdığı bir şahsiyet.
DOĞU PERİNÇEK: ÖNDER GÖREVLER ALMAK İÇİN GELİYOR
- Ethem Sancak, Vatan Partisine hükümet olmak için geliyor. Ethem Sancaklarla hükümet olacağız. Vatan Partisi'nin siyasetleri Türkiye'nin gündemindedir. Türkiye Atlantik sisteminden ayrılıyor ve Avrasya'daki öncü konumuna yerleşiyor. Bu süreç devrimle sonuçlanacak. Ethem Sancak da Atatürk Devrimi'nin tamamlanması sürecinde önder görevler almak için geliyor.