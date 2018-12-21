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Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Gezi olayları sırasında Ankara Kızılay Meydanı'nda polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ün babası Muzaffer Sarısülük yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini Muzaffer Sarısülük'ün oğlu Cem Sarısülük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerle duyurdu: "Bu acı haberi vermek de bana düştü. Babam Muzaffer Sarısülük gece vefat etmiştir. Cenazesi Cumartesi günü öğlen Çorum Sungurlu Beylice köyünde defnedilecektir."

MUZAFFER SARISÜLÜK’ÜN HİKAYESİ

Muzaffer Sarısülük aslında bir edebiyat öğretmeniydi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun.1985 yılında ilk olarak Şanlıurfa’da öğretmenliğe başlamış. 1989 yılına kadar görev yapmış.

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Dönemin Başbakanı Turgut Özal’a yazdığı sünnet karşıtı mektubu nedeniyle soruşturma geçirmiş ve birgün ceza almıştı.

Şanlıurfa’dan sonra Kayseri’ye atanmış. Yarım dönem çalıştıktan sonra da istifa ettiğini belirten dilekçeyi yazıp çıkmış. Ailesi akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek hastaneye yatırılmasını sağlamış. Üç ayrı hastaneden de kaçıp mesleğe dönmeyi reddettiği için sonunda istifa ettiği kabul edilmiş. Meslekten ayrıldığında oğulları Cem, Mustafa, ölen Ethem ve adını kendisinin koyduğunu söylediği son oğlu İkrar’ı anneleriyle geride bırakarak Sungurlu’ya köyüne dönmüş.
Birkaç yıl da köyde yaşadıktan sonra tamamen kendini soyutlamış ve arazide yatıp kalkmaya başlamış. Soğuktan korunmak için kendine küçük bir baraka yapmış.Küçük bir mangal dışında hiç ateş yakmamış. Nasıl ısınıyorsun sorusuna “Yatağıma yatıyor ısınıyorum” diye cevap vermişti.

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(Gezi olayları sırasında Ankara Kızılay Meydanı'nda polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük)


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Ethem sarısülük Muzaffer Sarısülük Gezi olayları

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
lanet olsun teröre teröriste yaşasın kahraman asker ve polisimiz
oğlunda sende nur içinde yatın güzel insanlar.
ethem sarisumuk masum degil babasi bunlar icin kafayi yemis
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