AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) iş birliğiyle düzenlenen Ethem Tem Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Bu yıl ilki düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Taş Medrese'de gerçekleştirilen törenle verildi.
Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ethem Tem'in, Afyonkarahisar’da Atatürk’ün fotoğrafıyla anılan önemli bir fotoğrafçı ve Kocatepe'de çekilen fotoğrafın sahibi olduğunu hatırlattı.
Vali Tutulmaz, "Kocatepe ve Afyonkarahisar denildiğinde o fotoğraf karşımıza çıkar. Afyon halkının Ethem Tem’e olan şükranının bir temsili olarak bu sergi açılıyor. İnşallah bundan sonra da benzerleri devam eder. Tabii şu anda il olarak Zafer Haftası etkinlikleri içerisindeyiz. Ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. O günleri anlayarak geleceğimizi kurmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da "Afyonkarahisar'ın tüm fotoğraflarını Kocatepe’de Ethem Tem çekmiş. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın fotoğraflarını çekmiş. Bize onun adına yarışma düzenleme teklifinde bulundular. Biz de sevindik iş birliği içinde gerçekleştirdik. 2 kategori açtık. Türkiye genelinde bin 250 fotoğraf katıldı. Jürimiz fotoğrafları seçti. İnşallah bu sergi farklı illerde de sergilenecek." ifadesini kullandı.
ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz ise Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında kültür ve sanatın önemini vurguladı.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri verildi.
Tören sonrası yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Ödül töreni ve sergi açılışına, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mustafa Solak, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve protokol üyeleri de katıldı.
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