Ethereum'dan sert yükseliş!

Elbette fiyat olarak değil yükseliş hızı olarak Bitcoin'i aştı.

Kripto paralar bazen çok hızlı bir şekilde yükselirken, bazen de sert düşüşler yaşayabiliyor. Özellikle de bazı kripto para birimlerinde düşüş veya yükseliş çok daha yoğun bir şekilde görülebiliyor. Bitcoin günlük olarak yüzde 8 civarında büyüme sağlıyordu. Ethereum bunu aşmayı başardı.

ETHEREUM BİTCOİN'İ NEREDEYSE DÖRDE KATLADI

Sadece 24 saat içerisinde Ethereum yüzde 30 civarında değer kazandı. Yani Bitcoin'i neredeyse dörde katladı diyebiliriz. Bugüne kadar böylesine sert bir yükseliş sadece bir kere görülmüştü. Onda da 1450 dolara kadar yükselen bu kripto para birimi, daha sonradan hızlıca düştü.

Bugün geldiğimiz noktada Ethereum gibi bir kripto para muhtemelen bulunduğu noktadan pek geriye doğru gitmeyecek. Birçok analist 1200 ila 1300 dolar seviyelerinde kalabileceğini söylüyor. Özellikle Microsoft gibi şirketler bu kripto para birimine fazlasıyla destek veriyor. Her ne kadar PayPal gibi şirketler için Bitcoin oldukça değerli olsa bile yine de Ethereum önemini korumaya devam ediyor.