Ethereum'dan sert yükseliş!

Elbette fiyat olarak değil yükseliş hızı olarak Bitcoin'i aştı.
Kripto paralar bazen çok hızlı bir şekilde yükselirken, bazen de sert düşüşler yaşayabiliyor. Özellikle de bazı kripto para birimlerinde düşüş veya yükseliş çok daha yoğun bir şekilde görülebiliyor. Bitcoin günlük olarak yüzde 8 civarında büyüme sağlıyordu. Ethereum bunu aşmayı başardı.
Sadece 24 saat içerisinde Ethereum yüzde 30 civarında değer kazandı. Yani Bitcoin'i neredeyse dörde katladı diyebiliriz. Bugüne kadar böylesine sert bir yükseliş sadece bir kere görülmüştü. Onda da 1450 dolara kadar yükselen bu kripto para birimi, daha sonradan hızlıca düştü.
Bugün geldiğimiz noktada Ethereum gibi bir kripto para muhtemelen bulunduğu noktadan pek geriye doğru gitmeyecek. Birçok analist 1200 ila 1300 dolar seviyelerinde kalabileceğini söylüyor. Özellikle Microsoft gibi şirketler bu kripto para birimine fazlasıyla destek veriyor. Her ne kadar PayPal gibi şirketler için Bitcoin oldukça değerli olsa bile yine de Ethereum önemini korumaya devam ediyor.
Diğer birçok kripto para biriminde de yükselişler yaşandı. Atom ve XLM ile birlikte Ripple yükselişe geçti. Neredeyse bütün altcoinlerde çok sert bir yükselme hareketi görüldü. Analistlerin önemli bir bölümü Ethereum ile ilgili hedefin yeniden 1500 dolar olduğunu düşünüyor. Peki sizce bu kripto para birimi düşecek mi yoksa artacak mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.
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