Ethiopia's Tigray crisis: 'Civilians massacred', says Amnesty International

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde artan çatışmalarda "çok sayıda, muhtemelen yüzlerce" sivilin katledildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları Pazartesi gerçekleşen katliamdan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yi (THKC) sorumlu tutarken Tigraylı yetkililer THKC'nin katliamla bir bağlantısının bulunmadığını belirtiyor.

Orduyla THKC arasındaki çatışmalar geçen hafta alevlendi.

Bölgedeki internet ve telefon hatları kesildiği için haber almak son derece zor.

Bu olay, çatışmadaki ilk büyük katliam oldu.

Ülkenin en kuzeyindeki Tigray eyaletini kontrol eden THKC ile Etiyopya hükümeti arasında uzun zamandır gerilim var. Bunlar bazen askeri çatışmalara, bazen de hava kuvvetleri tarafından bombardımana yol açıyor.

Bölgeden binlerce kişi, komşu ülke Sudan'a kaçtı.

Bir dönem kendi içindeki çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin kaçtığı Sudan, Etiyopya'dan kaçanları sığınmacı kamplarında barındıracağını açıkladı.

Af Örgütü ne diyor?

Af Örgütü 9 Kasım akşamı Tigray'ın güney batısındaki May Cadera kasabasında "çok sayıda, muhtemelen yüzlerce sivilin bıçak ve palalarla öldürüldüğünü" teyit ettiğini duyurdu.