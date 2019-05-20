Eti ile Tek Gıda-İş arasında anlaşma sağlandı

Tek Gıda-İş Sendikası ile Eti Gıda A.Ş. arasında bir süredir devam eden ve 4 bini aşkın işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.

Bisküvi, kurabiye, kek, turta, çikolata, gofret, bebek maması ve hazır gıda ürünleri alanlarında üretim yapan Eti Gıda Sanayi A.Ş. ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında Ocak ayında başlayan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Tüm görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonrasında Bilecik ve Eskişehir’de faaliyet gösteren 6 fabrikada 4 bin 600 işçiyi kapsayan bir grev kararı alınmış, taraflar bu süreçte anlaşamazsa fabrikalarda 27 Mayıs tarihinde greve gidileceği duyurulmuştu.

"7 fabrikada çalışan üyelerimiz ücret ve sosyal haklarında çok önemli iyileştirmeler kazandılar"

Taraflar arasında bugün itibariyle anlaşma sağlandı. Tek Gıda-İş Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sendikamız ile Türkiye’nin öncü ve köklü işletmeleri arasında bulunan Eti Gıda A.Ş. arasında devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesinde uzun müzakereler sonrasında anlaşma olmayınca grev kararı alınmıştı. Ancak bugün Eti Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Firuzan Kanatlı’nın da katıldığı toplantıda yapılan müzakereler sonucunda anlaşma sağlandı. 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesi ile işletmenin Eskişehir’de bulunan 7 fabrikasında çalışan üyelerimiz ücret ve sosyal haklarında çok önemli iyileştirmeler kazandılar. Ülkemizin ekonomik yönden ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, üyelerimize biraz olsun nefes alması bizler için önemliydi. Üyelerimizin sözleşmelerin kendilerine getirdiği hakları aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk içinde harcamalarını temenni ediyoruz. Çalışanlarımızın iş barışı ve huzurunu sağlama adına iyi bir anlaşma olduğu için sözleşme sürecinde başta Eti Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ve yönetimi ile işveren temsilcileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışan arkadaşlarımıza, Tek Gıda-İş ve Eti Gıda ailesine hayırlı, uğurlu olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

