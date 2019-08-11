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"Eti sağlıklı ve lezzetli tüketmek için dinlendirin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Gıda Yüksek Mühendisi Tuğçe Kara: - "Daha sağlıklı, lezzetli ve tüketime uygun ürün elde etmek için kurban etini 24 saat dinlendirip tüketmeliyiz" - "Eti tam anlamıyla dinlendirmediğimizde ölüm sertliği dediğimiz evresini tamamlamadığı için kaslarda sıkışma meydana gelir ve lezzetinde, tadında, görüntüsünde kayıplar oluşur"

İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Gıda Yüksek Mühendisi Tuğçe Kara, "Daha sağlıklı, lezzetli ve tüketime uygun ürün elde etmek için kurban etini 24 saat dinlendirip tüketmeliyiz." dedi.

Tuğçe Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesimden sonra hemen tüketilen etlerde lezzet ve görüntü kaybı oluştuğunu söyledi.

Lezzetli et için tavsiyelerde bulunan Kara, şöyle konuştu:

"Daha sağlıklı, lezzetli ve tüketime uygun ürün elde etmek için kurban etini 24 saat dinlendirip tüketmeliyiz. Etin sıcaklığını, kesimden sonraki ilk 10 saatte 10 derecenin altına düşmeyecek şekilde muhafaza etmeliyiz. Eti tam anlamıyla dinlendirmediğimizde ölüm sertliği dediğimiz evresini tamamlamadığı için kaslarda sıkışma meydana gelir ve lezzetinde, tadında, görüntüsünde kayıplar oluşur."

- "Hayvanın kesim aşamasında strese girmemesine dikkat etmeliyiz"

Kara, kesilen kurban etinin tam olarak olgunlaşma süresinin 24 saat olduğunu belirterek, bu süreyi tamamladıktan sonra etin hem işlenmeye hem de tüketime uygun hale geldiğini dile getirdi.

Kesilen kurban etinin hemen buzdolabına konulmamasını isteyen Kara, şunları kaydetti:

"24 saatlik dinlenme evresini tamamladıktan sonra 0, 2 ve 4 derecelerde etin sıcaklığını muhafaza etmeliyiz. İstediğimiz, rutubetin yüksek olmaması. Rutubet yüksek olduğunda mikrobiyal faaliyet de artacaktır. İnsan vücudunda gereğinden fazla mikrobiyal faaliyetin görülmesi ise istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak kesim yapılan alanın uygun ve iyi dezenfekte edilmesi, etimizi saklama koşulları ile işleme ortamının mikroorganizma faaliyetini minimum seviyede tutabilecek şartların sağlaması için uygun ortamın oluşması, dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Etlerde istediğimiz tekstürü elde edebilmek için bunların yanı sıra hayvanın kesim aşamasında strese girmemesine dikkat etmeliyiz."

- "Dondurulduktan sonra çözülen eti 2 günde tüketin"

Halk arasında etlerin tüketim ve muhafazasının yanlış ve bilinçsiz yapıldığına işaret eden Kara, dondurucudan çıkartılan etin çözülmesi için yalnızca buzdolabında bekletilmesini önerdi.

Dondurucudan çıkartılan etin çözülmesi için sıcak ya da soğuk suya tutulduğunu ve bunun sağlıklı olmadığını vurgulayan Kara, "Özelikle sıcak suda mikrobiyal faaliyet arttığı için sorun yaşanıyor. Mikroorganizmalar vücuda yerleşerek kişilerin vücudunda geri dönüşümü olmayan zararlara neden olur. Derin dondurucudan çıkardığımız eti buzdolabının soğutma alanına alarak çözülmesini beklemeliyiz ki etimiz sağlıklı şekilde tüketime hazır olsun." diye konuştu.

Kara, dondurulduktan sonra tamamen çözülen etin maksimum iki gün içinde tüketilmesine işaret ederek, "Dondurucudan çıkarıp çözdüğümüz etin tekrar dondurulmaması gerekiyor. Eğer dondurulursa tüketim için etin tekrar çıkarılması halinde et yüzeyinde yumuşak yapı ve mukoza tabakası oluşacak bu da ürünün hem tekstüründe hem de mikrobiyal kalitesinde olumsuzluklara neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özellikle bayramlarda karbonhidratın oldukça fazla tüketildiğini aktaran Kara, şekerli ürünlerin tüketimiyle şeker miktarını arttığını ve kişide rahatsızlıklara sebep olduğunu anlattı.

Kara, bunun önüne geçebilmek için üretiminden emin olunan yerlerden temin edilen tatlıların kararında yenilmesini tavsiye etti.

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