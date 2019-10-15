GAZİANTEP (AA) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen "Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı" Gaziantep'te başladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi" kapsamında, Gaziantep'teki bir otelde "Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı" düzenlendi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 2004 yılından bu yana ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nden sağlanan kaynaklarla projeler ürettiklerini söyledi.

Projeleri halkla paylaşarak etik kültürünün yerleşmesine gayret ettiklerini anlatan Toptan, "Kuruluş kanunumuz incelendiğinde, kurulun 2 temel görevi vardır. Bunlardan birisi etik davranmayı, etik hareket etmeyi, etik kavramını içselleştirmeyi sağlayacak, bir kültür yaygınlaşmasına katkı sağlamak, etik davranmayı bir ilke haline getirmek ve bunu toplumun bütün kesimlerine yaymak. İkincisi de kamu görevlileriyle ilgili şikayetleri incelemek." diye konuştu.