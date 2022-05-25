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Etik Günü nedir? Etik Günü ve Haftası ne zaman, neden kutlanır?

25.05.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etik Günü ve Haftası 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu gün, 2008 yılından bu yana kutlanıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Etik Günü nedir? Etik Günü ve Haftası ne zaman, neden kutlanır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Etik Günü nedir? Etik Günü ve Haftası ne zaman, neden kutlanır?

Etik Günü ve Haftası 25 Mayıs Çarşamba günü dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluşu ile ilgili kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde Meclis'te kabul edilmişti. Peki Etik Günü nedir? Etik Günü ve Haftası ne zaman, neden kutlanır? Detaylar haberimizde...

ETİK GÜNÜ NEDİR?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluşuna dair 5176 sayılı Kanun, 25 Mayıs 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir.

Kurul, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetlemek görev ve yetkisi çerçevesinde, 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanılmasını kararlaştırmıştır.

ETİK GÜNÜ VE HAFTASI NE ZAMAN?

Etik günü 25 Mayıs ve Haftası’nda 25 Mayıs-31 Mayıs çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

ETİK NEDİR?

Etik, pratik felsefenin bir konusudur. Pratik, çünkü insanların ne şekilde davranmaları gerektiğiyle ilgili somut ve kanıtsal bilgiler sunar.

Kelime anlamıyla ‘etik’ Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türemiştir, özgün Yunanca kullanımı ‘Etika’dır, tıpkı politika (siyaset bilimi), poetika (şiir kuramı), gibi. Felsefenin dört ana dalından biridir. Yanlışı doğrudan ayırt edebilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışmaktadır. Bu yönüyle, kendine ait kuralları olsa da, halen de tartışılarak gelişen bir daldır.

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