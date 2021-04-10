HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Etik Komisyonu’ndan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Hakkında Soruşturma

Etik Komisyonu’ndan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Hakkında Soruşturma

10.04.2021 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'in ilgili seks ticareti yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı

Etik Komisyonu’ndan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Hakkında Soruşturma

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'in ilgili seks ticareti yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu’nun Demokrat başkanı ve komisyondaki kıdemli Cumhuriyetçi üye konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, eski Başkan Donald Trump’ın sıkı destekçilerinden biri olduğu bilinen Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz’in Kongre kurallarını, yasalarını ihlal ettiğine ilişkin iddialardan haberdar olduklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz hakkında ilişkisinin bulunduğu 17 yaşındaki bir genç kızın seyahat masraflarını karşılayarak seks ticareti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Florida temsilcisi, şu ana kadar resmen suçlanmış değil.

Etik komisyonu liderleri, Kongre üyesi hakkındaki iddiaların cinsel uygunsuz davranış ve/veya yasadışı uyuşturucu kullanımı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda uygunsuz fotoğraf ve görüntü paylaşma, eyalet kimlik kayıtlarını kötüye kullanma ve kampanya fonlarını kişisel amaçla kullanma ve/veya rüşvet kabul etme, uygunsuz ikramiye ya da yasaların dışında hediye kabul etme gibi iddiaları kapsadığını kaydetti.

İstifa çağrıları

Kongre üyesi Gaetz’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Bir kez daha bu iddiaların yalan olduğunu ve tek bir kişi tarafından ismen doğrulanmadığını tekrarlıyoruz” denildi.

Eski Başkan Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Kongre üyesi Adam Kinzinger Gaetz’in istifa etmesi çağrısında bulunan ilk Cumhuriyetçi olmuştu.

Twitter’dan konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Kinzinger, “Matt Gaetz istifa etmeli” diye yazmıştı.

“Yakın arkadaşı seks ticareti ve dolandırıcılık davasında savcılarla işbirliği yapabilir”

Kongre üyesi Gaetz’in arkadaşı Floridalı eski vergi tahsilatçısı Joel Greenberg’ün seks ticareti ve dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında açılan davada suçunu itiraf etmesi bekleniyor.

Greenberg’ün avukatı Fritz Scheller Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eminim Matt Gaetz bugün kendisini rahat hissetmiyordur” demiş, avukatın bu sözleri Greenberg’ün Gaetz aleyhindeki soruşturmada federal savcılarla işbirliği yapabileceği ihtimalinin olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz’in bugün Miami’deki Trump National Doral tatil otelinde düzenlenen “Amerika’yı Kurtaralım Zirvesi”nde konuşması bekleniyordu.

Söz konusu zirve, 6 Ocak’ta Trump yanlılarının Kongre saldırısından hemen önce Beyaz Saray yakınlarında miting düzenleyen Trump yanlısı “Önce Amerika İçin Kadınlar” oluşumu tarafından düzenleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Der Spiegel: AB başkanlarının ziyaretindeki protokol olayının kaynağı Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıkDer Spiegel: AB başkanlarının ziyaretindeki protokol olayının kaynağı Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlık
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.