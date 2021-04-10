Etik Komisyonu’ndan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Hakkında Soruşturma

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'in ilgili seks ticareti yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu’nun Demokrat başkanı ve komisyondaki kıdemli Cumhuriyetçi üye konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, eski Başkan Donald Trump’ın sıkı destekçilerinden biri olduğu bilinen Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz’in Kongre kurallarını, yasalarını ihlal ettiğine ilişkin iddialardan haberdar olduklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz hakkında ilişkisinin bulunduğu 17 yaşındaki bir genç kızın seyahat masraflarını karşılayarak seks ticareti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Florida temsilcisi, şu ana kadar resmen suçlanmış değil.

Etik komisyonu liderleri, Kongre üyesi hakkındaki iddiaların cinsel uygunsuz davranış ve/veya yasadışı uyuşturucu kullanımı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda uygunsuz fotoğraf ve görüntü paylaşma, eyalet kimlik kayıtlarını kötüye kullanma ve kampanya fonlarını kişisel amaçla kullanma ve/veya rüşvet kabul etme, uygunsuz ikramiye ya da yasaların dışında hediye kabul etme gibi iddiaları kapsadığını kaydetti.