Etiketsiz ürünleri tüketmek brusella riskini arttırıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Şirin Elmi, "Etiket bilgileri bulunmayan, kaynağı belli olmayan ve güvenli yerlerde üretildiğinden emin olunmayan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize veya iyice kaynatılmamış sütten yapılan süt ürünleri (peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi) tüketilmemelidir" dedi.

Ateş atakları ile seyreden bulaşıcı mikrobik hastalık olan brusella, insanlara da bulaşabilen bir hayvan hastalığı olarak belirtiliyor. Koyun, keçi, at, sığır ve köpekler arasında sıkça görülen hastalık gribal şikayetlerle başlıyor. Belirtileri hemen hemen her hastalığa benzediği için tanı konulması zorlaşabiliyor ve sinsice ilerliyor. Memorial Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Şirin Elmi, brusella hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Brusella hastalığının, hayvanlardan insanlara bulaştığını ifade eden Elmi, "Hastalık kendini hafif belirtilerden ağır şikayetlere kadar değişebilen akut veya kronik seyirli bir şekilde gösterebilir. Birçok hastalığı taklit edebilen sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın görülen, ekonomik kayıplara neden olan ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen önemli önemli bir halk sağlığı sorunudur. Brusella görülme sıklığını artıran etkenler kırsal kesime seyahat olanağında artış, taze peynir ve krema tüketimindeki artış olarak belirlenebilir. Hastalığın görülme sıklığı 15-45 yaş grubunda en yüksektir. Çocuklar enfeksiyona büyükler kadar duyarlıdır. İlkbahar ve yaz aylarında daha çok görülür. Hayvanların doğurganlık mevsimi ve abortuslar nedeniyle çevrenin kontaminasyonu da etken faktörlerden biri. Ayrıca hayvanlarda salgınlar görülmesi insan brusellozu oranını artırır. Köylerde ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde kentlere göre daha sık görülür" diye konuştu.

Elmi, veteriner hekimler, hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar ve mezbaha çalışanları, çiğ süt ve taze peynir tüketenler ve laboratuvar çalışanları ve sağlık personelinin risk altında olduğunu aktardı.