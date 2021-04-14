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  4. Etiler'de korkutan anlar! Motosiklet sürücüsünün şovu kazayla bitti

Etiler'de korkutan anlar! Motosiklet sürücüsünün şovu kazayla bitti

14.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Etiler'de motosikleti tek tekerlek üzerinde süren kişi önündeki araca çarpıp savrularak metrelerce yerde sürüklendi. Taklalar atarak düşen motosiklet sürücüsünün daha sonra ayağa kalkması yardıma koşan kişilerde şaşkınlık yarattı. Motosiklet hurdaya dönerken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Etiler'de meydana geldi. Nispetiyle Caddesi'nde kullandığı motosikleti tek tekerlek üzerinde süren kişi bu sırada şerit değiştiren araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosikletten düşen kişi savrulup metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarken motosiklet sürücüsü yerden kalkarak herkesi şaşkına çevirdi.

KURALSIZ MOTOSİKLET KULLANIMLARI KAMERADA

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak, başka bir motosiklet sürücüsü tüm kuralları hiçe sayarak yaya geçidinin olduğu yerden yolun karşısına geçiyor. Daha sonra cadde üzerinde motosikleti tek tekerlek üzerinde süren kişi önündeki otomobile çarpıyor. Motosikletli metrelerce sürüklendikten sonra ayağa kalkıyor. Çevredekiler, yardıma koşuyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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