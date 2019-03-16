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Etiler'de bir restoranın önünde silah sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay, sıralarında Nispetiye Caddesi Sülün Sokak'ta bulunan lüks bir restoranın önünde gerçekleşti. Saat 05:20 sıralarında olay yerine gelen kişi yada kişiler silahla ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle Sülün Sokağı trafiğe kapattı. POLİS ŞÜPHELİLERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, ekipler olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

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