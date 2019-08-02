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ETİLER'DE HIRSIZLARIN KENDİLERİNİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEYEN ADAMA ATEŞ ETME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta lüks bir aracın farını çalmaya çalışan kasklı, silahlı motosikletli hırsızlar, kendilerini evinin camından uyaran araç sahibine 3 el ateş açtı.

-Gözü dönmüş hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti

-Silahlı hırsızlar araç sahibine dehşeti yaşattı

-Otomobilinin farlarını çalan motosikletli hırsızları telefonuyla görüntüleyen adam şüphelilerden birinin silahlı saldırısına uğradı

Haber-Kamera: Ersan SAN-Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta lüks bir aracın farını çalmaya çalışan kasklı, silahlı motosikletli hırsızlar, kendilerini evinin camından uyaran araç sahibine 3 el ateş açtı. Araç sahibi uğradığı silahlı saldırıyı telefonuyla kaydederken, gözü dönmüş hırsızlar motosikletleriyle kaçtı.
Olay, 19 Temmuz Cuma günü Etiler, Nispetiye Caddesi Peker Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında evinde oturan Burak Ulusoy, dışarıdan gelen seslere bakmak için cama çıktı. Ulusoy, 2 motosikletle 4 kişinin sokağa geldiğini ve aracının farlarını sökmeye çalıştıklarını gördü. Ulusoy, telefonun kamerasını açarak, şüphelileri kaydetmeye başladı. Kasklı ve silahlı şüpheliler kısa sürede otomobilin farını söktü. Ulusoy, hırsızlara camdan bağırınca şüphelilerden biri elindeki silahla Ulusoy'u hedef alarak, 3 el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran Ulusoy kendisini içeriye son anda attı. Bu anlarda Ulusoy'un kamerası kayıttaydı. Şüpheliler ise çaldıkları otomobil farıyla motosikletlerine binerek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş kovanları toplarken, otomobil parmak izi incelemesi için emniyet otoparkına çekildi. Aynı gün yine aynı sokak üzerinde bulunan başka bir aracın da farlarının aynı şekilde çalındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Hırsızların Ulusoy'a ateş açma anı
-Motosikletli far hırsızlarının kaçmaya başlaması
-Ulusoy'un kendini korumak için yere yatması
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Aynı gün yakın bir bölgede yapılan far hırsızlığı görüntüleri
(AKTÜEL)
-Sokaktan görüntüler
-Ateş açılan binanın görüntüsü
-Aynı marka aracın farının görüntüsü
-Görgü tanıklarıyla röportaj
-Muhabir anonsu (Ersan San)
-Genel ve detaylar

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