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Etiyopya 10. eyalet için referanduma gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Sidama halkının bağımsız eyalet olma talebi için 5 ay içinde referandum yapılacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan Sidama halkının bağımsız eyalet olma talebi için 5 ay içerisinde referanduma gidileceği bildirildi.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Sidama bölge yönetiminin Güney eyaleti üzerinden yaptığı eyalet olma başvurusunun alındığı ve komisyonun referandum hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Komisyonun halen bağımsız seçim görevlilerini belirleme ve güvenlik düzenlemeleri yaptığı kaydedilen açıklamada, 5 ay içerisinde referandumun yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Onlarca etnik grubun yaşadığı Güney eyaletinde Sidama halkının talebi, aynı talebe sahip olan ancak istekleri henüz kabul edilmeyen Welayta ve Gurage halkının tepkisini çekiyor.

Ülkede 2007'de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Etiyopya'nın yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Anayasaya göre, eyalet konseyinin bağımsız bir eyalet olma talebini ileten halk ya da etnik grubun talebini aldıktan sonra bir yıl içinde referandum gerçekleştirmesi gerekiyor.

Geçen yıl 18 Haziran'da talebini ileten Sidama halkının önde gelen aktivistleri referandumun yakın bir tarihte gerçekleşmemesi halinde 18 Haziran 2019'da bağımsızlık ilan edecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya referandum Sidama

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