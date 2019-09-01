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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed İsrail'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed İsrail'de

KUDÜS (AA) - İsrail'i ziyaret eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesine İsrail yatırımlarını çekmek istediğini söyledi.

İsrail'e ilk resmi ziyaretini düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in uçağının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inişi İsrail basını tarafından canlı yayınlandı.

İsrail kanalı 12 televizyonunun haberine göre, Ahmed, Etiyopya'ya teknoloji, güvenlik, su ve diğer alanlarda İsrail yatırımlarını çekmek istediğini belirtti.

Ahmed, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde 30 Haziran'da görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesini ise "trajik bir olay" diye nitelendirdi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, iki ülkenin İsrail'deki 150 bin Etiyopya kökenli Yahudi dolayısıyla sıkı bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacağını vurguladı.

Netanyahu, İsrail'deki yatırımcıları da Etiyopya'ya yatırım yapmaya teşvik edeceğini bildirdi.

Netanyahu, Etiyopya'yı ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olarak 2016'da Addis Ababa'ya gitmişti.

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Abiy Ahme Etiyopya Başbakan israil

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