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Etiyopya Başbakanı Ahmed'in babası toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in babasının cenaze törenine devlet yetkilileri ve medya mensuplarının katılmasına izin verilmedi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in vefat eden babası Ahmed Ali "sade" bir törenle toprağa verildi.

Kendisi Protestan olan Ahmed'in Müslüman babasının dün yapılan cenazesine katılan ülkenin tanınan aktivistlerinden Ahmed Jebel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazeye hiçbir devlet görevlisi ve medya mensubunun katılmadığını aktardı.

Başbakana yakın isimlerden biri olan Jebel, "Başbakan Ahmed, tüm devlet görevlilerine gelmemeleri ve resmi görevlerine dönmeleri emri verdi. Hükümet görevlileri cenazeye gitmek için ayarlanan uçağa binmek üzereyken Başbakanın emriyle uçuş durduruldu." ifadesini kullandı.

Jebel, buna rağmen kara yolunu kullanarak cenazeye katıldığını belirtti.

Öte yandan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi çok sayıda lider Ahmed'e taziye mesajı gönderdi.

Abiy Ahmed, Oromiya eyaletinin Beshahsa bölgesinde toprağa verilen ve yerel medyaya göre 90 yaşının üzerinde vefat ettiği belirtilen Oromo kökenli Ali'nin 13. çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kendisi Protestan, annesi Amharalı Ortodoks babası Müslüman olan Abiy Ahmed, göreve geldiğinde ailesindeki etnik ve dini farklılıklar sebebiyle çok konuşulmuştu.

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