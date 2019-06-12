Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da ara buluculuk çabaları

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Sudan'da darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve muhalefet arasında ara buluculuk çabaları sürüyor.

Ahmed bu kapsamda Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ahmed ve Burhan’ın, telefon görüşmesinde, çözülmesi gereken acil konuları ve atılması gereken öncelikli adımları ele aldığı bildirildi.

İki lider ülkedeki mevcut durumun olumlu şekilde düzeleceğine dair umutlu olduklarını ifade etti.

Ahmed, geçen hafta Sudan’ı ziyaret ederek muhalifler ve askeri yönetimle bir araya gelmiş, Etiyopya’nın sürece katkıda bulunacağı sözünü vermişti.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi ise sivil yönetime ilişkin geçiş sürecinin durması ve askeri yönetimin göstericilere kanlı müdahalesi sonrası Sudan’ın üyeliğini askıya almıştı.

- Müzakereler yeniden başlayacak

Ülkede son olarak AGK ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında geçiş konseyinin kurulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanması kararı alınmıştı. Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum ÖDBG, dün sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını duyurmuştu.