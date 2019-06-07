Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudanlı taraflar arasında arabuluculuk çabaları

Sudan’da askerle muhalifler arasında Etiyopya arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından muhalif gruplar, kapsamlı sivil itaatsizlik ve Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) düşmesi kararına bağlı olduklarını açıkladı.

Sudan’da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için Hartum’a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi, ardından Etiyopya Büyükelçiliği’nde muhalifleri kabul etti.

Ahmed, hem askeri liderler hem muhalefet temsilcileriyle 2’şer kez görüştü.

Görüşmeden sonra AGK’den yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Başbakanı'nın arabuluculuğunun memnuniyetle karşılandığı, müzakere kapısının açık olduğu ve her zaman anlaşma yapmaya hazır olunduğu belirtildi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden (ÖDBG) yapılan yazılı açıklamada ise Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in talebiyle Etiyopya Büyükelçiliğinde bir görüşme gerçekleştirildiği, Ahmed’in arabuluculuğunu prensipte kabul ettikleri belirtilerek basın özgürlüğünün sağlanması, Sudan genelinde askerin sokaklardan çekilmesi ve internet yasağının kaldırılması gibi şartlar yerine getirildiği taktirde ilerleyen günlerde yeniden görüşmelerin yapılabileceği ifade edildi.