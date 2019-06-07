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Etiyopya Başbakanı Sudan’da Taraflarla Görüştü

07.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

Sudan’da ülkeyi 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Ömer el Beşir’in devrilmesinin ardından çıkan siyasi kargaşada çözüm yolu bulmak için bölge ülkeleri de girişimlerde bulunuyor

Etiyopya Başbakanı Sudan’da Taraflarla Görüştü

Sudan’da ülkeyi 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Ömer el Beşir’in devrilmesinin ardından çıkan siyasi kargaşada çözüm yolu bulmak için bölge ülkeleri de girişimlerde bulunuyor.

Etiyopya Başbakanı Sudan’ın başkenti Hartum’da hem askeri liderler hem de muhalefet liderleriyle ayrı ayrı görüştü.

Ömer el Beşir’in dört ay süren protesto gösterilerinin ardından devrilmesi ülkede askeri vesayetin kurulmasına neden olmuştu.

Muhalifler Pazartesi günü sivil protestoculara yapılan müdahalede 113 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Hükümetse ölü sayısının üç güvenlik görevlisiyle beraber 61 olduğunu öne sürüyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan’da iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi’nin sözücüsü General Şems el Din Kabbaşi tarafından Hartum havaalanında karşılandı. Daha sonra Etiyopya Büyükelçiliği’nde muhalif gruplarla bir araya geldi.

Abiy’in ofisinden yapılan açıklamada, bölgede barışın tesis edilmesine bağlılığını belirttiği ve Sudan’da barışı yeniden tesis etmenin ön koşulunun birliğin sağlanması olduğu mesajını verdiği belirtildi.

Taraflar haftalardır Sudan’da demokrasiye geçiş sürecini kimin idare edeceği konusunda görüşmeler yapıyor. Ancak bu hafta ordunun barış yanlısı göstericilere baskı ve şiddet uygulamaya başlaması görüşmelerin de durmasına neden oldu.

Afrika Birliği Perşembe günü askeri liderlere uluslararası baskıları arttırmak için Sudan’ın üyeliğini askıya aldı. Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok hükümet de ülkedeki şiddeti kınadı.

Protestocularla bağlantılı bir doktorlar grubu hastanelerin askeri milislerin müdahalesi sırasında yaralananlarla dolduğunu söyledi. beş büyük hastane Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı paramiliterler tarafından kapatıldı.

Doktorlar askeri milislerin kendilerini hastanelere giderek protestocuları tedavi etmekten alıkoyduğunu, bu nedenle can kayıplarının her geçen gün arttığını söyledi.

BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü de yaralıları tedavi etmeye çalışan sağlık çalışanlarının engellendiği iddialarını doğruladı; hastanelere düzenlenen baskınlarda bazı sağlık çalışanlarının ve hastaların yaralandığını bildirdi.

Askeri Konsey ise bazı kişilerin RSF’ye ait üniformaları giyerek şiddet olaylarına karıştıklarını böylece yönetimin itibarını zedelemeye çalıştıklarını iddia etti.

RSF paramiliterleri 2000’li yıllarda devrik lider Ömer el Beşir tarafından Darfur’daki ayaklanmayı bastırmak için kullandığı Cancavid milislerinden oluşuyor. Bu milis grubu Darfur’da soykırıma karışmakla suçlanıyor.

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