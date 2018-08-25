ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tamamlandığında Afrika’nın en büyük barajı olacak olan Hedasi Barajı inşasında yaşanan gecikmenin orduya ait şirket METEC’den kaynaklandığını söyledi.
Ahmed, göreve geldiği nisan ayından bu yana ilk kez başkent Addis Ababa’da basın mensuplarının karşına geçerek soruları yanıtladı.
2011 yılında başlayan ve beş yıl içinde tamamlanması beklenen Hedasi Barajı projesinin halen bitirilememesinin sözleşmeyi üstlenen yerel şirketten kaynaklandığını ifade eden Ahmed, “Şimdiye kadar iki türbin bile yerleştirilemedi.” dedi.
Daha önce de barajın kısa zamanda tamamlanmasının zor olduğunu kamuoyuna açıklayan Ahmed, "Projenin canlanması için sözleşme başka bir üstlenici firmaya verilebilir." ifadesini kullandı.
Orduya ait METEC şirketi, barajın türbinler de dahil elektromekanik parçalarını üretmekle sorumluyken, Hedasi Barajı projesinden sorumlu Başmühendis Simegnew Bekele, geçen ay silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Enerji ihtiyacının çoğunu hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı sebebiyle Mısır ile uzun süredir gerginlik yaşıyor.
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