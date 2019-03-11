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Etiyopya'da uçak kazasının ardından aramalar devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçak düştü. 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kaza, kalkışından 6 dakika sonra düştü. Düşme nedeninin henüz belirlenemediği uçağın kurbanları arasında 32 Kenya ve 17 Etiyopya vatandaşının bulunduğu açıklandı.

Düşen uçağın arama çalışmalarında yapılan kazı çalışmaları ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Uçağın paramparça olduğu kazada arama çalışmaları iş makineleri ile sürdürüldü.

İş makineleri ile aradılar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının, Addis Ababa yakınlarında düşmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Şentop, mesajında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Elim kazada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediğini ileten Şentop, "Bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Kazayla ilgili Reuters'ta yayınlanan kareler ise arama ekibinin çaresizliğini gözler önüne serdi.
Uçağın paramparça olduğu kaza sonrası arama gerçekleştiren ekipler, geniş bir alanda iş makineleri ile toprağı kazarak çalışmalarını sürdürdü.
İşte ölü bedenlerin tek tek toplandığı bölgede arama çalışmaları esnasında objektiflere yansıyanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya uçak kazası Kaza

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