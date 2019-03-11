Etiyopya'da uçak kazasının ardından aramalar devam etti

Düşen uçağın arama çalışmalarında yapılan kazı çalışmaları ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Uçağın paramparça olduğu kazada arama çalışmaları iş makineleri ile sürdürüldü.

İş makineleri ile aradılar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının, Addis Ababa yakınlarında düşmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Elim kazada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediğini ileten Şentop, "Bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kazayla ilgili Reuters'ta yayınlanan kareler ise arama ekibinin çaresizliğini gözler önüne serdi.

Uçağın paramparça olduğu kaza sonrası arama gerçekleştiren ekipler, geniş bir alanda iş makineleri ile toprağı kazarak çalışmalarını sürdürdü.