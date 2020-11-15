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Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: En az 34 ölü

15.11.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: En az 34 ölü

Son dakika haberine göre Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Etiyopya'da yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. lk belirlemelere göre saldırıda en az 34 yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bağımsız Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, dün eyalete bağlı Wonbera’dan Chagni’ye giden yolcu otobüsüne düzenlenen "korkunç" saldırıdan üzüntü duyulduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. Ulusal basındaki haberlere göre TPLF, orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya'nın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Eritre'nin başkenti Asmara'ya da roketli saldırılar düzenledi. Çatışmaların yoğunlaştığı kuzeydeki bölgelerden Sudan'a insan göçü ise sürdüğü ifade edildi.

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