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Etiyopya Dışişleri Bakanı Andargachew: "Hedasi Barajı'nı Trump açmak istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

Etiyopya Dışişleri Bakanı Andargachew: "Hedasi Barajı'nı Trump açmak istiyor"

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın açılış kurdelesini kesmek istediğini söyledi.

FANA televizyonunun haberine göre, ABD'nin katılımıyla Washington'da Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan Hedasi Barajı görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yapan Andargachew, Nil sularının adil kullanımına ilişkin kararlı görüşlerini toplantıda anlattıklarını belirtti.

Etiyopya'nın yoksulluk yaşayan ve elektriği olmayan 70 milyon vatandaşına enerji sağlamak istediğine, başka ülkelere zarar vermek istemediğine dikkati çeken Andargachew, toplantının kafa karışıklıklarının ortadan kalkması için faydalı olduğunu dile getirdi.

"ABD Başkanı Donald Trump, baraj tamamlandığında açılış kurdelesini bizimle birlikte kesmek istediğini söyledi." diyen Andargechew, 3 ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklarda ortak teknik komitenin devreye gireceğini belirtti.

- Anlaşmazlıklar 15 Ocak'a kadar çözülecek

3 ülke arasında su bakanları düzeyinde ve ABD ile Dünya Bankası'ndan temsilcilerin de katılımıyla 6 Kasım'da yapılan toplantıda, 15 Ocak 2020'ye kadar barajın doldurulması ve çalıştırılmasına ilişkin anlaşmaya varılmasına karar verilmişti.

Afrika'nın en büyüğü olacak ve gelecek yıl elektrik üretimine başlayacak Hedasi Barajı, inşasının başladığı 2011'den bu yana Mısır ve Etiyopya'yı defalarca karşı karşıya getirdi.

Yaklaşık 5 milyar dolarlık maliyeti bulunan ve şimdiye kadar yüzde 68'i tamamlanan Hedasi, başlangıçta 750 megavat elektrik üretecek.

Baraj projesinin tamamen bitmesinin 2023'ü bulacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Hedasi Baraj Trump

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