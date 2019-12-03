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Etiyopya donanmasını Cibuti'ye konuşlandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Etiyopya donanmasını Cibuti'ye konuşlandıracak

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika'nın denize kapalı ülkesi Etiyopya'nın donanmasını, komşusu Cibuti'de inşa edeceği üsse konuşlandıracağı bildirildi.

The Capital gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın desteğiyle kurulan yeni deniz kuvvetleri komutanlığının merkezi, Amhara eyaletinin başkenti Bahir Dar olacak.

Eritre'nin 90'ların başında bağımsızlığını kazanmasıyla deniz bağlantısını kaybeden ülke, donanmasını ise yakın komşusu Cibuti'ye yerleştirecek.

Donanmanın halihazırda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti'nin hangi şehrinde olacağı açıklanmadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının başındaki isim Tuğgeneral Kindu Gezu'nun ilerleyen haftalarda yeni üsse ilişkin detayları aktaracağı belirtildi.

Etiyopya ve Fransa arasında martta askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cibuti donanma Etiyopya Fransa Üs

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