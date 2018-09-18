"Etiyopya-Eritre barış anlaşması birkaç ay süren çabaların sonucu"

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan barış anlaşmasının, birkaç ay süren yoğun çabaların neticesi olduğunu bildirdi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre Kral Selman, barış anlaşması imzalamaları için Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını toplantıda bakanlarla paylaştı.
Kral Selman, anlaşmanın iki ülke için güvenlik ve istikrar sağlamasını, bölgeye de bu anlamda olumlu yansımalarının olmasını umduğunu dile getirdi.
Açıklamada, Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan barış anlaşmasının, 20 yıldan fazla süren çatışmaların sona ermesi için birkaç aydır sarf edilen yoğun çabaların sonucu olduğu belirtildi.
- Ne olmuştu?
Yıllardır süren anlaşmazlığın tarafları Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Kral Selman'ın ev sahipliğinde önceki gün Cidde kentinde bir araya gelerek barış anlaşması imzalamıştı.
Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.
Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.
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