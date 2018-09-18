HABER

"Etiyopya-Eritre barış anlaşması birkaç ay süren çabaların sonucu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan barış anlaşmasının, birkaç ay süren çabaların sonucu olduğunu bildirdi

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan barış anlaşmasının, birkaç ay süren yoğun çabaların neticesi olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Kral Selman, barış anlaşması imzalamaları için Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını toplantıda bakanlarla paylaştı.

Kral Selman, anlaşmanın iki ülke için güvenlik ve istikrar sağlamasını, bölgeye de bu anlamda olumlu yansımalarının olmasını umduğunu dile getirdi.

Açıklamada, Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan barış anlaşmasının, 20 yıldan fazla süren çatışmaların sona ermesi için birkaç aydır sarf edilen yoğun çabaların sonucu olduğu belirtildi.

- Ne olmuştu?

Yıllardır süren anlaşmazlığın tarafları Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Kral Selman'ın ev sahipliğinde önceki gün Cidde kentinde bir araya gelerek barış anlaşması imzalamıştı.

Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

PARTNERYeşilçam'ın gamzeli güzeliydiYeşilçam'ın gamzeli güzeliydi
ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacakABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak
Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecekOrdu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Günlük burç yorumları: 18 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!

Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.