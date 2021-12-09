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Etiyopya: Gıda depoları yağmalandı, BM iki kasabada gıda yardımını askıya aldı

09.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), gıda depolarının yağmalanmasının ardından Etiyopya'nın kuzeyindeki iki kasabaya dağıtımı askıya almak zorunda kaldı. Kuzey Etiyopya'da yaşayan halk, Tigraylar ve hükümet güçleri arasında devam eden iç savaş nedeniyle açlık çekiyor. Ülkedeki çatışmalar bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Etiyopya: Gıda depoları yağmalandı, BM iki kasabada gıda yardımını askıya aldı

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), yiyecek depolarının yağmalanmasının ardından Etiyopya'nın kuzeyindeki iki kasabaya dağıtımı askıya almak zorunda kaldı. Kuzey Etiyopya'da yaşayan halk, Tigraylar ve hükümet güçleri arasında devam eden iç savaş nedeniyle açlık çekiyor. Ülkedeki çatışmalar bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre, Tigraylı isyancılardan oluşan bir grup büyük miktarda temel gıda malzemesini çaldı ve ülkenin kuzeyindeki Amhara bölgesinde bulunan iki stratejik kasabaya yemek dağıtımı durduruldu.

Tigraylı isyancılar, militanlarının yiyecek çalmasıyla ilgili yorum yapmadı.

Birleşmiş Milletler'den bir sözcü, çalışanların yağmalama sırasında ciddi şekilde tehdit edildiğini de aktardı.

İnsani yardımın bu şekilde silahlı güçler tarafından zarar görmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Bu gibi durumlar Birleşmiş Milletler'in ve tüm insani yardım kuruluşlarının destek imkanlarına zarar veriyor" dedi.

BM ayrıca, hükümet güçlerini de WFP'nin üç insani yardım aracına el koyarak onları kendi amaçları için kullanmakla itham etti.

Etiyopya hükümeti yakın zamanda bu kasabaları Tigraylılardan geri aldığını duyurmuştu ancak isyancılar, ordunun yalnızca onların terk ettiği noktalara girdiğini söylüyor.

Etiyopya'da 27 sene iktidarda kalıp 2018'de artan protestolardan sonra hükümeti bırakmaya zorlanan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), geçen yıl Kasım ayında Tigray bölgesinde isyan başlatmıştı.

TPLF'nin yerine gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçtiğimiz haftalarda ordunun başında savaşmak için cepheye gitmişti.

Bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta binlerce can kaybı yaşandı, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 9 milyondan fazla kişi yiyecek ihtiyacını karşılamada kritik seviyede sıkıntı yaşıyor.

BBC News'ten Emmanuel Igunza'ya göre, Etiyopya'daki insani yardım çalışanları tehlikeli koşullarda görev yapıyor.

Savaşın başından bu yana 28 yardım görevlisi öldürüldü ve ülke, Birleşmiş Milletler'e göre çalışmak için en tehlikeli yerlerden biri haline geldi.

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