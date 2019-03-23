Etiyopya Hava Yolları New York Times ve Washington Post'a dava açacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Hava Yolları, 157 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasına ilişkin "yalan haberler" ürettiğini ileri sürdüğü ABD gazetelerine dava açacağını açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post'un kazaya ilişkin yaptığı haberlerin, ülkenin ve şirketin imajına zarar vermek için üretilmiş "yalan ve mesnetsiz" haberler olduğunu dile getirdi.

"Bu medya kuruluşlarına ilişkin tüm gerekli yasal adımları atmaya hazırız." diyen Gebremariam, bu gazetelere dava açılacağını dile getirdi.

Gebremariam, "sahte haberlerin" amacının ise dünyanın dikkatini, daha önce de benzer bir kazaya neden olan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklardan çekmek olduğunu belirtti.

New York Times, hafta içinde yayımladığı kazaya ilişkin haberde, yaklaşık 8 bin saatlik uçuşa sahip olan kaptan pilot Yared Getachew'in, Boeing 737 Max 8'e ilişkin simülatör eğitimi almadığını ileri sürmüştü.

Washington Post ise kazadan yıllar önce iki pilotun, şirketteki güvenlik prosedürlerinin zayıflığına ilişkin ABD Federal Havacılık İdaresi'ne şikayette bulunduğunu yazmıştı.