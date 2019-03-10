- Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

IHAAW113420-ASA\/10-03-2019 \n- Etiyopya Havayollar\u0131, 149 yolcu ve 8 m\u00fcrettebat\u0131n bulundu\u011fu yolcu u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu. \n10.03.2019 11:34:20 TSI\nNNNNPARTNEREn k\u00f6t\u00fc cinsel ili\u015fki pozisyonu hem kad\u0131n hem de erkekler i\u00e7in!Arazi kavgas\u0131nda katil karde\u015f de\u011fil, ye\u011fen \u00e7\u0131kt\u0131Liseli Muammer, motosiklet kazas\u0131nda ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi
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