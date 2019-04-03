HABER

Etiyopya Havayolları pilotlarının da kazadan önce kılavuza baktığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Etiyopya’da Mart ayında düşen 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının pilotlarının da Endonezya’da düşen uçağın pilotları gibi kazadan önce kılavuzu kullanarak uçağı kurtarmaya çalıştığı belirtildi.Etiyopya’da Mart ayında düşen ve 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni bilgiler ortaya çıktı.

Etiyopya’da Mart ayında düşen 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının pilotlarının da Endonezya’da düşen uçağın pilotları gibi kazadan önce kılavuzu kullanarak uçağı kurtarmaya çalıştığı belirtildi.
Etiyopya’da Mart ayında düşen ve 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni bilgiler ortaya çıktı. Etiyopya Havayolları’na ait 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı pilotlarının Boeing’in acil durum prosedürlerini inceleyerek uçağı kurtarmaya çalıştıkları, ancak uçağın kontrolünü sağlayamadıkları belirtildi.
Etiyopya Havayolları’na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018’de ise Endonezya’da Lion Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.
Endonezya’da düşen yolcu uçağının pilotlarının kazadan önce dakikalar boyunca uçağın kullanma kılavuzunu incelediği ortaya çıkmıştı.
Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın beş ayda iki kez düşmesiyle yaşanan faciaların ardından Türkiye dahil bir çok ülke Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklara hava sahasını kapatmıştı.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Belediyedeki kavgada kendi silahı ile yaralandıBelediyedeki kavgada kendi silahı ile yaralandı
Antalya’daki baca yangını ucuz atlatıldıAntalya’daki baca yangını ucuz atlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.