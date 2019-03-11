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Etiyopya havayolları uçağının kara kutusu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Etiyopya Devlet Televizyonu, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayolları uçağının kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin bulunduğunu bildirdi.Etiyopya Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada, dün Etiyopya’da kalkıştan kısa bir süre sonra içindeki 157 yolcu ve mürettebatla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8’in kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin kaza alanında bulunduğunu bildirdi.33 farklı uyruktan yolcuDün düşen uçakta 33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi.

Etiyopya Devlet Televizyonu, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayolları uçağının kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin bulunduğunu bildirdi.
Etiyopya Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada, dün Etiyopya’da kalkıştan kısa bir süre sonra içindeki 157 yolcu ve mürettebatla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8’in kara kutusu ve dijital ses kaydedicisinin kaza alanında bulunduğunu bildirdi.

33 farklı uyruktan yolcu
Dün düşen uçakta 33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydederken, kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.

Uçağa ait grafik ortaya çıktı
Uçuş izleme web sitesi flightradar24, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dengesiz bir dikey hıza sahip olduğunu, düşmeden önceki son saniyelerde hız kaybedip hız kazandığını gösteren bir grafik yayınladı. Havacılık uzmanlarına göre, bu grafik olağandışı çünkü uçak bir kez havalandı mı dikey hızın yükselmesi ya da aynı kalması gerekir.

Pilot geri dönmek istedi
Uçak havalimanından kalkarak 2600 metreye çıktı ancak 6 dakika sonra uçakla bağlantı kesildi. Havayolunun CEO’su Tewolde GebreMariam’a göre uçağın pilotu bir takım aksaklıkların olduğunu bildirdi ve geri dönmek istedi. GebreMariam, pilotun mükemmel bir uçuş rekoru olduğunu ve 8 bin saatten fazla bir uçuş tecrübesine sahip olduğunu söyledi.

3 ülkeden Uçuşları askıya ama kararı
Kazaya neyin yol açtığı henüz belli değilken, kazanın ardından Çin’in öncülük ettiği ‘uçuşları askıya alma’ kararına Etiyopya ve Cayman Adaları da katıldı.

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