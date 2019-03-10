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Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü

10.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmekte olan Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve Etiyopya halkı adına Etiyopya Havayolları'nın Kenya Nairobi'ye hareket eden Boeing 737 uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini iletmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiyopya Havayolları da söz konusu uçağın düştüğünü doğularken, bir firma sözcüsü uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Sözcü kazanın "Sabah 08.44'te meydana geldiği doğrulandı" şeklinde konuştu.

Kazanın tam olarak nerede meydana geldiği ve sebebi ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters,dpa,AP/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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