Etiyopya Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı Düştü

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 tipi bir tolcu uçağı Addis Ababa’dan Nairobi’ye seyahat ettiği sırada düştü. Uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

Etiyopya Havayolları tarafından yapılan açıklamada, “ET302 kodlu Addis Ababa-Nairobi seferini yapan uçağımızın bir kazaya karıştığını teyit ediyoruz. Uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebat olduğuna inanılıyor. Hali hazırda uçuşa ilişkin detayları doğrulama üzerinde çalışıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sürerken henüz ölü ya da yaralı sayısına ilişkin elimize ulaşan bir bilgi söz konusu değil” denildi.

Etiyopya Başbakanı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntü ve taziyelerini dile getirdi.

Uçak yerel saatle 8:38’de Bole Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan 6 dakika sonra Addis Ababa’nın 60 kilometre uzağındaki Bishoftu yakınlarında radardan kayboldu.

Etiyopya Havayolları olay yerine acil durum ekiplerinin yönlendirildiğini uçakta bulunan kişilerin yakınlarına bilgi verilmesi amaçlı bir telefon hattı açıldığını duyurdu.

Düşen uçağın Boeing 737-800MAX tipi olduğu açıklandı. Endonezya’nın Lion Air şirketine ait aynı tip uçak, geçen yıl Ekim ayında kalkıştan 13 dakika sonra düşmüş kazada 189 kişi hayatını kaybetmiştti.

Etiyopya Havayolları’nın son olarak 2010 yılında Lübnan’dan kalkan Boeing 737-800 tipi bir uçağı kalkıştan sonra infilak etmiş kazada 83 yolcu 7 mürettebat hayatını kaybetmişti.

