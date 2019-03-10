Etiyopya Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

Başkent Addis Ababa’dan havalanan yolcu uçağı kalkıştan dakikalar sonra düştü. 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebatın olduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtiliyor.

Uçak Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçuyordu.

Uçakta 32 Kenya,18 Kanada, 8 Amerika ve 7 de İngiltere olmak üzere toplam 33 ülkeden vatandaşın olduğu kaydedildi.

Boeing 737 Max-8 tipi uçağın kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü belirtiliyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kazadan büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Boeing bölgeye bir ekip göndermeyi önerdi.

2016 yılında üretilen Boeing 737 Max-8 tipi uçağın Etiyopya Havayollarına geçen yıl katıldığı belirtiliyor.

