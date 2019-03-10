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Etiyopya Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

10.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Başkent Addis Ababa’dan havalanan yolcu uçağı kalkıştan dakikalar sonra düştü. 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebatın olduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtiliyor. Uçakta Amerika, Kanada ve İngiltere vatandaşları da bulunuyordu

Etiyopya Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

Başkent Addis Ababa’dan havalanan yolcu uçağı kalkıştan dakikalar sonra düştü. 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebatın olduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtiliyor.

Uçak Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçuyordu.

Uçakta 32 Kenya,18 Kanada, 8 Amerika ve 7 de İngiltere olmak üzere toplam 33 ülkeden vatandaşın olduğu kaydedildi.

Boeing 737 Max-8 tipi uçağın kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü belirtiliyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kazadan büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Boeing bölgeye bir ekip göndermeyi önerdi.

2016 yılında üretilen Boeing 737 Max-8 tipi uçağın Etiyopya Havayollarına geçen yıl katıldığı belirtiliyor.

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