Etiyopya Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

Başkent Addis Ababa’dan havalanan yolcu uçağı kalkıştan dakikalar sonra düştü. 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebatın olduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtiliyor.
Uçak Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçuyordu.
Uçakta 32 Kenya,18 Kanada, 8 Amerika ve 7 de İngiltere olmak üzere toplam 33 ülkeden vatandaşın olduğu kaydedildi.
Boeing 737 Max-8 tipi uçağın kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü belirtiliyor.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kazadan büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Boeing bölgeye bir ekip göndermeyi önerdi.
2016 yılında üretilen Boeing 737 Max-8 tipi uçağın Etiyopya Havayollarına geçen yıl katıldığı belirtiliyor.
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