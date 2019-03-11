Etiyopya Havayolları'ndan Boeing 737 MAX 8 önlemi

Dün düşen uçakta ölen 157 kişi arasında 5 de Alman vatandaşı bulunuyor.Etiyopya Havayolları, Pazar günü gerçekleşen "trajik kazanın" ardından Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla gerçekleştireceği uçuşları 10 Mart itibarıyla ikinci bir bildiriye kadar askıya aldığını açıkladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan altı dakika sonra düşen uçakta kurtulan olmamıştı. Bishoftu kasabası yakınlarındaki bir tarlaya düşen uçaktaki 149 yolcu ve sekiz kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği olayın ardından Etiyopya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Kazanın nedenini henüz bilmesek de ekstra bir güvenlik önlemi olarak bu filomuzu kullanmama kararı aldık" denildi.

Etiyopya devletine bağlı havayolu şirketinden önce de Çin, tüm Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Söz konusu kararın "güvenlik risklerine sıfır tolerans yönetim prensibi doğrultusunda alındığını" belirten Çin Sivil Havacılık İdaresi, söz konusu model uçağın geçen Ekim ayında da Endonezya'da düştüğü hatırlatıldı. Etiyopya'de dün düşen yolcu uçağında sekiz Çin vatandaşı bulunuyordu.