Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanlardan Hedasi Barajı toplantısı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanlar, Hedasi Barajı’nın doldurulmasına ilişkin bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan raporu tartışmak için bir araya geldi.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da toplanan üç ülkenin su ve enerji bakanları, mayıs ayında kurulan Bağımsız Araştırma Grubu tarafından Hedasi Barajı rezervlerinin doldurulmasına ilişkin hazırlanan raporu ele alıyor.

Bakanların toplantısı, baraj rezervlerinin doldurulmasına ilişkin yapılan ilk buluşma özelliği taşıyor.

Toplantıda konuşan Etiyopya Su, Sulama ve Elektrik Bakanı Seleshi Bekele, barajın, doldurulurken Nil sularını kullanan diğer ülkelere bir zarar vermemesi gerektiğine işaret ederek, “Bu buluşma bize çalışma sonuçlarını inceleme ve sorunları çözme fırsatı veriyor.” diye konuştu.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdül Ati ise barajın çalışmaya başladığında aşağı Nil havzasında bulunan ülkelere ciddi zarar vermemesi için hazırlanabilecek en iyi senaryoyu aradıklarını söyledi.

Ati, görüş farklılıkları olsa da tartışmaların devam etmesinin ortak uzlaşıya varılması konusunda gösterilen kararlılığı yansıttığını ifade etti.

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