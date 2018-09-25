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Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanlardan Hedasi Barajı toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Üç ülkenin bakanları ilk kez Hedasi Barajı rezervlerinin doldurulmasına ilişkin stratejiyi tartışmak için toplandı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanlar, Hedasi Barajı’nın doldurulmasına ilişkin bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan raporu tartışmak için bir araya geldi.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da toplanan üç ülkenin su ve enerji bakanları, mayıs ayında kurulan Bağımsız Araştırma Grubu tarafından Hedasi Barajı rezervlerinin doldurulmasına ilişkin hazırlanan raporu ele alıyor.

Bakanların toplantısı, baraj rezervlerinin doldurulmasına ilişkin yapılan ilk buluşma özelliği taşıyor.

Toplantıda konuşan Etiyopya Su, Sulama ve Elektrik Bakanı Seleshi Bekele, barajın, doldurulurken Nil sularını kullanan diğer ülkelere bir zarar vermemesi gerektiğine işaret ederek, “Bu buluşma bize çalışma sonuçlarını inceleme ve sorunları çözme fırsatı veriyor.” diye konuştu.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdül Ati ise barajın çalışmaya başladığında aşağı Nil havzasında bulunan ülkelere ciddi zarar vermemesi için hazırlanabilecek en iyi senaryoyu aradıklarını söyledi.

Ati, görüş farklılıkları olsa da tartışmaların devam etmesinin ortak uzlaşıya varılması konusunda gösterilen kararlılığı yansıttığını ifade etti.
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- Baraj krizi

Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 2011 yılında başlayan ve beş yıl içinde tamamlanması beklenen Hedasi Barajı projesinin halen bitirilememesinin sözleşmeyi üstlenen orduya ait yerel şirketten kaynaklandığını ifade etmişti.

Baraj son olarak projeden sorumlu Başmühendis Simegnew Bekele’nin temmuz ayında kendisini vurarak intihar etmesiyle gündeme gelmişti.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Hedasi Barajı mısır Sudan

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