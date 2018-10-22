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Etiyopya ONLF ile barış anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Etiyopya ONLF ile barış anlaşması imzaladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya hükümeti, ülkenin doğal gaz zengini Somali eyaletinde faaliyet yürüten Ogaden Ulusal Kurtuluş Hareketi (ONLF) ile barış anlaşmasına imza attı.

Eritre’nin başkenti Asmara’da yürütülen görüşmelere Etiyopya adına Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, ONLF adına ise ONLF lideri Muhammed Ömer Osman başkanlık etti.

İmzalanan anlaşma kapsamında ONLF’nin barışçıl bir siyasi mücadele yürütmeyi kabul ettiği aktarılırken, müzakerelerin daha ileriye taşınması için ortak bir komisyonun kurulacağı belirtildi.

Etiyopya kabinesi, haziran ayında, ülkede uzun yıllardır terör örgütü olarak kabul edilen ONLF'yi terör listesinden çıkarma karar almıştı.

Eyaletin Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen doğal gazın, Çinli şirket POLY-GCL tarafından inşa edilecek boru hattıyla Cibuti’ye taşınması ve LNG olarak Çin'e ihraç edilmesi planlanıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde başgösteren huzursuzluklar sebebiyle ülke, yıllardır bölgedeki doğal gazı çıkaramıyor.

Ayrılıkçı ONLF, 1980'li yılların başından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Somali

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