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Etiyopya ordusu BBC muhabirini gözaltına aldı

02.03.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Etiyopya ordusu BBC muhabirini gözaltına aldı

Girmay Gebru, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesinde ordu tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları Girmay'ın, bölgenin en büyük kenti Mekelle'deki bir kafede dört kişiyle birlikte otururken askeri üniformalı kişiler tarafından gözaltına alındığını söyledi. Girmay'ın bir askeri kampa götürüldüğü bildirildi.

Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray bölgesindeki BBC muhabiri Girmay Gebru, askerlerce gözaltına alındı.

Görgü tanıkları Girmay'ın, bölgenin en büyük kenti Mekelle'deki bir kafede dört kişiyle birlikte otururken askeri üniformalı kişiler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Girmay'ın Mekell'deki bir askeri kampa götürüldüğü bildirildi.

BBC, Girmay'ın gözaltına alınma nedenini henüz öğrenemedi fakat Etiyopyalı yetkililerle iletişime geçerek kaygılarını iletti.

Ülkede son günlerde Etiyopyalı gazeteci Tamirat Yemane, Financial Times gazetesinin tercümanı Alula Akalu ve Fransız haber ajansı AFP'nin tercümanı Fitsum Berhane de gözaltına alınmıştı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ordu ile isyancı Tigray Halkın Kurtuluşu Cephesi arasındaki çatışmalar Kasım ayından bu yana devam ediyor.

Ordunun zafer ilan ettiği Tigray'da çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü, on binlerce kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Etiyopya hükümeti aylar boyunca uluslararası medyanın alınmadığı bölgeye erişimi geçen hafta açmıştı.

AFP ve Financial Times'a bölgedeki çatışmaları haberleştirme izni verilmişti.

BM'ye göre Etiyopya'nın Tigray bölgesinde sivillerin öldürülmesi savaş suçları kapsamına girebilir

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