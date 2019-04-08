Etiyopya ordusu kuzeydeki şiddet olaylarına müdahale edecek

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın kuzeydoğusundaki Kemise bölgesinde hafta sonunda başlayan şiddet olayları üzerine orduya müdahale emri verildi.

Başbakanlığa bağlı Etiyopya Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Amhara eyaleti sınırları içerisinde yer alan ancak Oromiya eyaleti yönetimine bağlı Kemise bölgesinde hafta sonu başlayan şiddet olaylarında sivillerin öldürüldüğü ifade edildi.

Masum sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ordu ve ulusal güvenlik güçlerine gerekli önlemleri alması için talimat verildiği vurgulandı.

Bölgedeki çatışma ve şiddet olaylarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, kaç kişinin öldüğü ve silahlı grupların hangi gruba bağlı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Bazı yerel yöneticiler, saldırganların terör örgütü listesinden çıkarılan Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) üyeleri olduğunu ileri sürdü.

- “En büyük tehdit etnik siyaset”

Etnik milliyetçiliğin giderek arttığı ülkede farklı etnik gruplar arasında yaşanan rekabet ve çatışma halkın belirli kesiminde de Abiy Ahmed yönetimine karşı tepkilere yol açıyor.

Başbakan Abiy Ahmed’in Güvenlik Danışmanı Temesgen Tiruneh, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Ülkedeki barışa içeriden yöneltilen en büyük tehdit etnik siyaset.” ifadesini kullanmıştı.

Abiy Ahmed, göreve geldiği geçen yıldan bu yana yerinden olan kişilerin sayısına 1,5 milyon kişinin eklendiğini belirtmişti.

