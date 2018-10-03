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Etiyopya sağlık heyeti Medipol’ü ziyaret etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

SAĞLIK turizmi kapsamında Etiyopya sağlık heyeti Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti.

Etiyopya sağlık heyeti Medipol’ü ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK turizmi kapsamında Etiyopya sağlık heyeti Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti. Medipol Eğitim ve Sağlık grubuna bağlı tüm merkezlerin tanıtımının yapıldığı ziyaret sırasında, Medipol Üniversitesi ile yapılabilecek iş birlikleri ön plana çıkarıldı.

Sağlık kurumları ve branş doktorlarından oluşan Etiyopya sağlık heyetinde, 7 farklı kurumdan sağlık profesyonelleri, Jimma Üniversitesi Dekanı ve medya mensupları da yer aldı.

Toplantıya başkanlık eden Hastane Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, “Medipol Mega Üniversite Hastanesi olarak, kapasitesi ve hasta odaklı tedavi imkânlarıyla Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’da yer alan en kapsamlı sağlık kompleksinde hizmet veriyoruz. Bu hizmeti tüm Dünya ülkelerine sunabilmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Şu an 104 ülke ile gerçekleştirdiğimiz sağlık turizmi alanını gün geçtikçe de genişletiyoruz. Bu ülkelerden biri olan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan İstanbul’a direk uçuşlar bulunduğu için hastalar da uygun fiyat ve erişim kolaylığından dolayı hastanemizi ve ülke genelinde de İstanbul’u tercih ediyor. Biz de Medipol Mega ailesinde 24 dilin konuşulduğu Uluslararası Hasta ilişkileri departmanımızda görevli 92 personelimiz ile dünya standartlarında hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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